GP Abu Dhabi F1, tudo em aberto: Verstappen com pneus novos e com tempo para recuperar | AutoSport

Na sequência do Safety Car virtual decorrente da paragem em pista de Antonio Giovinazzi, Max Verstappen foi às boxes e reentrou 17.9 segundos atrás de Lewis Hamilton, mas com 20 voltas para fazer, podemos chegar perto do fim da corrida com o neerlandês “em cima “ do inglês, pelo que depois de ter percebido que não tinham ritmo para o Mercedes de Hamilton a Red Bull pode ter feito uma jogada de mestre, mas agora resta saber se Max Verstappen consegue recuperar o terreno que precisa até ao final das 58 voltas. Em termos de ritmo normal, Lewis tem aparentemente a margem ‘coberto’, mas tudo vai depender dos pneus, se estes começarem a desgastar-se demais, as perdas de Hamilton serão grandes a partir desse momento. Faltam 14 voltas a margem é de 14.4s