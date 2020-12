GP Abu Dhabi F1, Toto Wolff: “Saímos desta corrida apenas com uma reprimenda…”

Apesar de colocarem ambos os carros no pódio, com Valtteri Bottas em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, o fim de semana não foi dos melhores para as cores da Mercedes.

Para o chefe de equipa, Toto Wolff, foi uma chamada de atenção, com o alemão a afirmar que “saímos desta corrida com apenas uma reprimenda. Não foi um bom fim de semana e até podia ter sido pior”.

“A Red Bull Racing estive muito bem e foram dignos vencedores. Para os nossos pilotos não foi fácil, pois lutaram com subviragem a noite inteira. Estivemos bem na sexta-feira, mas não conseguimos transportar isso para a qualificação. Vamos tirar lições daqui e voltaremos mais fortes”, afirmou Wolff.