GP Abu Dhabi F1, Toto Wolff: “O Bottas tem o apoio incondicional da equipa”

Depois de George Russell se ter estreado pela Mercedes no Grande Prémio do Sakhir, o lugar de Valtteri Bottas tem sido colocado em causa. Apesar da boa prestação do britânico, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que Valtteri Bottas continua com o apoio da equipa.

Ao motorsport.com, Wolff afirmou: “O Bottas tem o apoio incondicional da equipa. Perder o título não é fácil de digerir, mas ele é uma pessoa resistente e resiliente. Ele continua a querer vencer, agora mais do que nunca. E vencer contra o melhor piloto é algo que traz uma grande satisfação”.