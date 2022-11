GP Abu Dhabi F1, Toto Wolff: “Não fizemos o nosso trabalho” | AutoSport

Toto Wolff descreveu o desempenho da Mercedes na sessão de qualificação do Grande Prémio de Abu Dhabi de forma surpreendente, mas que representa, na sua opinião, aquilo que aconteceu no traçado de Yas Marina.

Aproveitando que hoje se celebra o ‘World Toilet Day’ (Dia Mundial da Sanita), instituído pela Organização das Nações Unidas que pretende alertar para a crise sanitária que se vive no mundo, Toto Wolff disse que o desempenho da sua equipa foi “um para pôr na sanita”.

Com problemas que a equipa pensava ter ultrapassado com a introdução da última atualização, que levaram Lewis Hamilton a dizer que o ‘bouncing’ tinha regressado, Woff foi claro. “Não conseguimos fazer o nosso trabalho. Penso que retrocedemos e [Ferrari e Red Bull] deram um pequeno passo em frente”. O responsável da Mercedes explicou que “apostamos num conceito de alto downforce, de alto arrasto, para termos um bom carro de corrida amanhã e foi tão lento nas retas que não resultou”.

A equipa identificou um maior desgaste dos pneus nos seus monolugares do que nas equipas adversárias no final do dia de ontem e por isso fizeram algumas alterações para o dia da qualificação, mas que parecem mais pensadas para a corrida, tendo um efeito contrário na sessão de hoje.

Mesmo com um sentimento negativo quanto ao trabalho desenvolvido, Wolff acredita que “para amanhã será muito melhor ter mais downforce para proteger os pneus”.

Sobre o problema nos travões, relatado por Hamilton durante a sessão de qualificação, Toto Wolff explicou que há uma “situação de repartição de travagem que praticamente acontece em todas as sessões de qualificação, […] que significa que os travões da esquerda não estão a fazer o que os direitos fazem e que perturba o carro em travagem”. Este será mais problema, disse o responsável da Mercedes, para ser resolvido apenas depois de terminar a época.