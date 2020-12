GP Abu Dhabi F1: Toto Wolff explica mensagem rádio para Valtteri Bottas

Toto Wolff, pouco antes de Valtteri Bottas iniciar a sua volta final na Q3, enviou uma mensagem rádio ao finlandês.

“Dá tudo”, foi aproximadamente a expressão usada pelo austríaco para motivar o #77, algo nunca visto até agora e que poderia incendiar as especulações à volta da situação de Bottas na Mercedes, mas Wolff tratou de explicar o sucedido:

“É sempre complicado quando se fala com o piloto antes da qualificação ou da corrida, mas é algo que discutimos e ele disse ‘um feedback de si é sempre bom'”, explicou Wolff.

“É difícil porque nunca falei com os pilotos e sentia que, pela minha experiência, era algo um pouco perturbador. Mas tivemos uma boa conversa [com Bottas] e quando se perde um Campeonato, é sempre difícil lidar com isso. Foi por isso que Bottas disse ‘vamos falar um pouco mais'”.

Wolff pensa que a sua equipa se encontra numa situação forte para a corrida: “É bom que tenhamos dois pilotos na frente e ele [Verstappen] é apenas um, mas depois não se sabe onde Alex [Albon] vai estar após a primeira volta. Portanto, temos dois pilotos na frente, o que significa que temos um pouco de vantagem estratégica”.