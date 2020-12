GP Abu Dhabi F1: Top 3 cabe em menos de 0.1 seg.

Foi mais uma qualificação renhida, como temos visto nas últimas corridas do ano. A diferença entre o primeiro e o terceiro é de menos de 0.1 seg.

Max Verstappen roubou a pole a Valtteri Bottas e a diferença entre ambos é de apenas 0.025seg. Lewis Hamilton ficou a 0.086 seg. As diferenças são mínimas entre os suspeitos do costume. Verstappen consegui desta vez ficar à frente da dupla da Mercedes, prova do seu enorme talento.

Valtteri Bottas respondeu bem às críticas depois da corrida da semana passada e consegui levar a melhor sobre Lewis Hamilton que nunca se mostrou muito confortável com o seu monolugar, sempre a procura da afinação ideal, sem o conseguir. Amanhã a gestão de corrida irá decidir o vencedor, mas para já podemos ver que as diferenças em ritmo puro são muito pequenas.