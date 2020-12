GP Abu Dhabi F1, TL3: Renault em vantagem no 2º pelotão

Tudo muito equilibrado na luta pelo primeiro lugar do segundo pelotão da F1. Renault parece levar vantagem mas as margens são mínimas.

Daniel Ricciardo e Esteban Ocon lideraram este grupo mas Lando Norris ficou perto tal como Lance Stroll e Carlos Sainz com Sérgio Pérez a ficar ligeiramente para trás. A Renault é a equipa em desvantagem no campeonato com 172 pontos contra 184 da McLaren e 194 da Racing Point. A Renault parece estar a responder ao desafio mas com a qualificação a decorrer em condições diferentes teremos de esperar para ver quem sairá dos melhores lugares amanhã.