GP Abu Dhabi F1, TL3: Pérez e Verstappen foram os mais rápidos, separados por 0.152s | AutoSport

A Red Bull terminou o derradeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi no topo da tabela de tempos, com Sergio Pérez com uma vantagem de 0.152s sobre Max Verstappen. O piloto mexicano precisou de 1:24.982s para terminar a sua melhor volta.

Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido (+0.240s), mas será investigado pelos comissários desportivos por não ter alegadamente abrandado com bandeiras amarelas e ainda ultrapassado um carro em pista, pouco antes de uma situação de bandeira vermelha, que surgiu por breves momentos para limpar a pista de destroços deixado pelo AlphaTauri de Pierre Gasly. George Russell foi o quarto mais rápido da sessão e Lando Norris fechou o top 5 do terceiro treino livre.

Dedicados mais ao trabalho para a corrida, algo que foi apontado ontem como a principal preocupação da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz terminaram fora dos cinco primeiros – foram sexto e sétimo, respetivamente – mas pouco rodaram com pneus macios. Ou seja, os tempos alcançados já na fase final do treino, servem pouco de referência para o ritmo dos dois Ferrari para a sessão de qualificação de mais logo. No entanto, a discussão da pole position pode passar pelos dois Red Bull e os dois Mercedes, com a Ferrari a apostar mais na corrida de amanhã.

O ritmo dos Alpine foi bastante melhor com pneus médios do que com o composto macio, o que pode levantar algumas questões para Esteban Ocon e Fernando Alonso na qualificação em relação aos McLaren (Norris foi o quinto mais rápido, enquanto Daniel Ricciardo ficou atrás dos dois Ferrari no oitavo posto da tabela de tempos).

Com um ritmo muito diferente de ontem, esteve também Valtteri Bottas. O piloto finlandês terminou a sessão de treino com o 14º tempo, atrás de Alex Albon (10º), Ocon, Alonso e Yuki Tsunoda.

Filme da sessão:

Os dois pilotos da Aston Martin foram os primeiros a fazerem-se à pista de Yas Marina, tendo realizado uma volta com pneus duros, trocando-os logo por pneus médios. Ainda com muitos pilotos parados nas boxes, Mick Schumacher foi o primeiro piloto a fazer-se à pista com pneus macios.

Já com os Ferrari em pista, Carlos Sainz estabeleceu o primeiro tempo de referência da sessão, com 1:27.821s realizado com pneus médios, enquanto Schumacher ficou a 0.14s do tempo do piloto espanhol.

Lewis Hamilton e George Russell saltaram para a frente da tabela de tempos, com Hamilton a realizar a sua volta em 1:26.040s, deixando o seu companheiro de equipa a 0.490s. Nessa altura, com apenas 15 minutos passados na terceira sessão de treinos, os Mercedes lideravam sobre Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos concluíram as suas voltas com pneus médios, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, todos com pneus macios.

Usando o mesmo jogo de pneus médios anteriores, Sainz bateu o tempo de Russell, com Fernando Alonso pouco depois a ser mais rápido do que o seu compatriota (com pneus médios novos). Leclerc terminou com a disputa pelo segundo posto da tabela de tempos nessa altura da sessão, ficando a apenas 0.055s de Hamilton com pneus médios novos.

Ainda sem a presença de Max Verstappen em pista, Fernando Alonso fez um bom tempo com pneus médios no primeiro setor, o mais rápido até à passagem pelos primeiros 30 minutos de sessão. O piloto espanhol da Alpine não melhorou o seu tempo anterior, mas ficou o registo desse feito de Alonso.

Com pneus médios novos, Sergio Pérez passou para a liderança da tabela de tempos, com o registo de 1:25.861s. Pouco depois a sessão foi interrompida para permitir aos comissários de pista retirarem os detritos deixados pelo AlphaTauri de Pierre Gasly na curva 3. A roda dianteira direita partiu, com o arco do travão e outros componentes a ficarem no asfalto de Yas Marina.

Puncture for Gasly 😣



The front right tyre winglet flies off his car with his tyre deflating#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/t8f346P3HQ November 19, 2022

Lewis Hamilton ficou sob escrutínio dos comissários por não abrandar sob a bandeira amarela na Curva 5 e possivelmente ter ultrapassado um carro da Haas nesse instante. Este episódio será investigado após a sessão de treinos. O piloto britânico entretanto tinha alcançado o primeiro lugar da tabela de tempos, com o registo de 1:25.824s, deixando Sergio Pérez a 0.037s. Recordamos que o tempo do piloto mexicano foi alcançado com pneus médios.

Max Verstappen rodando pela primeira vez nesta sessão, estabeleceu o terceiro tempo mais rápido, com pneus macios, tendo ficado a 0.220s de Hamilton.

Com os mesmos pneus macios que rodou na sua primeira volta rápida, Max Verstappen passou para a frente da tabela de tempos (1:25.618s), mas foi ultrapassado por George Russell, que ultrapassou os limites de pista na última curva, melhorou o tempo do neerlandês e passou para primeiro com 1:25.395s. Como se trata de um treino, o tempo de Russell com pneus macios não foi apagado, mas seria na qualificação.

Alexander Albon fez uma boa volta, simulando qualificação com pneus macios, passou para o quarto tempo da tabela.

Logo após os esforços de Verstappen e Russell, Lewis Hamilton passou para o topo da tabela de tempos por breves instantes, sendo depois ultrapassado por Sergio Pérez (ambos com pneus macios). O piloto mexicano estabeleceu o tempo de 1:24.962s, com Hamilton a 0.240s.

À entrada para os últimos 10 minutos de treino, os dois pilotos da Ferrari ainda não tinham montado pneus macios para concluírem voltas rápidas. O maior problema identificado pela equipa italiana no primeiro dia do Grande Prémio de Abu Dhabi foi o ritmo de corrida, por isso é normal que os dois pilotos tivessem trabalhado muito para a corrida.

Para o final do treino, Lando Norris montou pneus duros no McLaren, enquanto Sainz e Leclerc regressaram à pista com pneus macios, para um último esforço.

Entretanto, Verstappen tinha passado a ser o segundo mais rápido do treino, a 0.152s do tempo do seu companheiro de equipa.

Os tempos dos pilotos da Ferrari ficaram fora do top 5, com Sainz no sexto posto (+0.648s) e Leclerc em sétimo (0.649s). Nos instantes finais do treino, Leclerc melhorou o seu tempo, mas não foi além de ultrapassar o companheiro de equipa na tabela de tempos, ficando com o sexto posto final.