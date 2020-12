GP Abu Dhabi F1, TL3: Max Verstappen lidera 1-2 da Red Bull Racing. Mercedes em dificuldades

Na terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Abu Dhabi, Max Verstappen voltou a ser o mais rápido. Depois de ficar no topo da tabela de tempos no TL1, o holandês fez um tempo de 1:36.251s, ficando na frente de Alex Albon por 0.501s. Terceira posição para Daniel Ricciardo, que lidera o ‘segundo pelotão’ neste TL3. O australiano ficou a 0.626s da frente.

Max Verstappen voltou a ser o mais rápido numa sessão de treinos livres. Depois de estar no topo no TL1, o holandês voltou a ser o mais rápido no TL3. Em simulação de qualificação, Verstappen acabou por fazer um tempo mais rápido de 1:36.251s com os pneus macios. Já Alex Albon queixou-se do carro estar com muita subviragem, mas mesmo assim conseguiu terminar em segundo, ficando a meio segundo do companheiro de equipa

Atrás dos Red Bull Racing ficaram ambos os Renault. Daniel Ricciardo foi terceiro, enquanto Esteban Ocon foi quarto. Tal como Verstappen, as voltas rápidas de ambos os R.S.20 foram feitas com o pneu macio, tendo Ricciardo ficado na frente de Ocon por 0.022s.

Já tínhamos percebido no TL2 que a luta pelo ‘segundo pelotão’ está ao rubro e no TL3 não foi diferente. Atrás dos Renault ficou Lando Norris no McLaren. O piloto britânico ficou a 0.117s do Renault mais rápido. Depois de problemas com os pneus macios nos treinos de ontem, Carlos Sainz terminou o TL3 na oitava posição final, ficando a 0.191s de Ricciardo e a 0.817s de Verstappen.

Na Racing Point, Lance Stroll foi o melhor. O canadiano foi sétimo classificado e na luta pelo ‘segundo pelotão’ ficou a 0.153s de Daniel Ricciardo. Já Pérez admitiu ontem que a penalização, que o faz partir do final da grelha, o colocou a trabalhar mais para a corrida, assim sendo, o mexicano fechou os dez primeiros, com um tempo de 1:37.227s, ficando a 0.976s de Verstappen e a 0.35s de Ricciardo.

Na Mercedes, treino diferente do habitual. Lewis Hamilton foi o melhor, tendo ficado na sexta posição, com o britânico a ficar a 0.761s de Verstappen. Valtteri Bottas ficou-se pela nona posição, a 0.834s do tempo mais rápido neste TL3. Embora os dois pilotos da Mercedes tenham mudado para pneus macios novos antes da dupla Red Bull Racing, Hamilton e Bottas não conseguiram aproximar-se da marca de referência existente feita por Verstappen nessa altura, tendo ambos ficado a três e cinco décimos, respetivamente, atrás do melhor carro da equipa austríaca, com Hamilton a revelar que as perdas de tempo por volta eram “principalmente em reta”.

Na Ferrari, ambos os carros ficaram fora dos dez primeiros. Charles Leclerc foi o mais rápido na 12º posição, ficando a mais de um segundo da frente. Sebastian Vettel, na despedida da Ferrari, terminou o TL3 na 14º posição, ficando a cerca de um segundo e meio da frente. Em termos de ‘segundo pelotão’, Leclerc ficou a cerca de três décimos de Daniel Ricciardo.

No final do pelotão, Pietro Fittipaldi foi o mais lento em pista. Com um tempo de 1:39.159s o brasileiro ficou a 2.908s de Max Verstappen, tendo sido batido por Nicholas Latifi (19º) por 0.394s.