GP Abu Dhabi, F1, TL3: 0.2s separam Lewis Hamilton e Max Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a ser o piloto mais rápido no terceiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, com o tempo de 1:23.274s. O britânico bateu Max Verstappen por 0.214s, ambos os tempos com pneus macios. A Mercedes pareceu melhor nos dois primeiros setores, mas no terceiro Verstappen recupera algum tempo ao seu rival.

Valtteri Bottas e Sergio Perez ficaram com o 3º e 4º melhor tempo, respetivamente.

Max Verstappen foi o primeiro a saltar para o topo da tabela de tempos (1:24.997s) e enquanto Lewis Hamilton parou na box após a volta de instalação, o piloto da Red Bull manteve-se em pista e conseguiu baixar o seu tempo mais rápido (1:24.828s), num início de sessão com condições semelhantes ao primeiro treino de sexta-feira.

O piloto britânico da Mercedes voltou à pista com pneus macios e logo depois, saltou para o topo da tabela de tempos, cerca de meio segundo mais rápido que o seu adversário (1:24.241s), para cinco minutos depois voltar a rodar mais rápido que todos os pilotos em pista e aumentar a distância para Verstappen (1:24.055s). Valtteri Bottas, a meio do treino, passou para a frente do seu companheiro de equipa, batendo o tempo de Hamilton por 0.030s. Também batendo o seu companheiro de equipa, Sergio Perez passou para terceiro na tabela de tempos.

Lewis Hamilton demorou pouco tempo a voltar ao primeiro lugar, quase na mesma altura em que o seu rival na disputa do título entrava na box da equipa para, primeiro reparar, e depois substituir a asa traseira. O britânico registou o tempo de 1:23.274s e estava em pista para tentar baixar ainda mais, no entanto, e pela segunda semana consecutiva, bloqueou Nikita Mazepin durante uma volta rápida. Este tipo de manobra, mesmo que inadvertidamente, pode levar os comissários a repreender Hamilton e se assim for, será a terceira do ano, resultando em 10 lugares de penalização. Com certeza que a Red Bull estará atenta ao que vai acontecer.

Pouco depois deste episódio, Verstappen registou um bom tempo e passou a segundo da tabela de tempos a 0.214s de Hamilton. Também Sergio Perez, perto do final da sessão, subiu posições e terminou o treino com o quarto melhor tempo.

Lando Norris foi o mais rápido do “segundo pelotão”, na frente de Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc.