GP Abu Dhabi, F1, TL2: Lewis Hamilton contra ataca | AutoSport

A segunda sessão de treinos livres do GP de Abu Dhabi foi realizada com temperaturas mais baixas que a sessão anterior e com isso, os tempos baixaram significativamente. Lewis Hamilton foi o homem mais rápido em Yas Marina, colocando o registo da volta mais rápida no segundo 23, com o tempo de 1:23.691s. Com alguma surpresa, Esteban Ocon terminou o treino no segundo posto da tabela de tempos, a 0.343s do piloto britânico e ficando na frente de Valtteri Bottas. Max Verstappen foi o quarto mais rápido, a 0.641s do tempo de Hamilton. No entanto, nas simulações de corrida realizadas perto do final da sessão, o neerlandês foi mais rápido que Hamilton, aliás o britânico ficou muito aquém do tempo conseguido pelo seu rival pelo título. É um facto curioso e veremos se se trata de esconder um pouco o jogo ou se com mais peso, devido ao combustível, e pneus mais duros o Mercedes perde desempenho comparado com o Red Bull.

Lewis Hamilton foi um dos primeiros pilotos a sair para a pista e colocou-se no topo da tabela de tempos (1:25.127s). Max Verstappen conseguiu baixar esse registo cerca de 5 minutos depois do seu adversário, mas o tempo foi apagado por exceder o limite de pista.

O pneu traseiro direito do Mercedes de Valtteri Bottas teve um encontro imediato com as proteções da pista junto ao setor do hotel, mas sem danos para o carro e assim, o piloto continuou na sessão. Perto do mesmo local, Nicholas Latifi também saiu de pista e embateu nas proteções e neste caso, teve de entrar na box para substituir a asa traseira.

Depois de Hamilton baixar o seu tempo, Valtteri Bottas ultrapassou o seu companheiro de equipa na tabela de tempos, até que Esteban Ocon surpreendeu e tornou-se o piloto mais rápido em pista, isto perto do final da primeira metade da sessão. A liderança do francês na tabela de tempos durou menos de 10 minutos, já que com um último setor muito bom, Hamilton passou de novo para o topo e daí não saiu mais até ao final.

Em simulação de corrida, perto do final da sessão, Max Verstappen foi o homem mais rápido na pista naqueles momentos, rodando em 1:28.1s com cinco voltas nos pneus macios, enquanto Lewis Hamilton estava com pneus médios mais lentos juntamente com o colega de equipa.

Já a sessão estava no fim, quando Kimi Raikkonen perdeu o controlo da traseira do Alfa Romeo, na mesma zona onde Valtteri Bottas embateu nas proteções, e destruiu parte do carro. Apenas com danos no monolugar, o piloto foi conduzido pelo medical car de regresso à box.