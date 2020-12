GP Abu Dhabi F1, TL1: Max Verstappen na frente. Mick Schumacher estreia-se na F1

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Abu Dhabi já terminou e Max Verstappen foi o mais rápido em pista. O holandês efetuou um tempo de 1:37.378s para ficar na frente de Valtteri Bottas por 0.034s. Na terceira posição, Esteban Ocon ficou a mais de um segundo da frente. Lewis Hamilton regressou aos comandos do W11 e neste TL1 ficou-se pela quinta posição. Mick Schumacher estreou-se num fim de semana de Grande Prémio e a bordo do Haas VF-20 ficou na 17º posição.

Max Verstappen foi o piloto mais rápido em pista. O holandês não foi o piloto que gastou mais tempo em pista, mas as mais de 20 voltas efetuadas renderam um melhor tempo de 1:37.378s. Já Alex Albon terminou o TL1 na quarta posição, a 1.169s da frente. O tailandês teve alguns percalços em pista e fora, com os mecânicos a trabalharem no RB16.

Na Mercedes, Valtteri Bottas foi o único a ficar relativamente próximo de Verstappen. O piloto finlandês terminou a apenas 0.034s do holandês, tendo efetuado mais de 25 voltas ao circuito, focando o seu trabalho nos pneus duros. O regressado Lewis Hamilton ficou-se pela quinta posição, a 1.366s do tempo mais rápido.

Na Renault, sortes distintas. Para Ocon, que conquistou o seu primeiro pódio no Grande Prémio do Sakhir, o terceiro lugar neste TL1 do Abu Dhabi foi excelente. Já Daniel Ricciardo foi o único a não conseguir colocar um tempo no quadro, com o seu R.S.20 a ter problemas na pressão de combustível.

We can confirm Daniel stopped on track with a fuel pressure problem. He was using the Friday engine for the last time and it was due to be changed tonight for Saturday.#RSspirit #AbuDhabiGP — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 11, 2020

Na Racing Point, Lance Stroll foi o mais rápido. O piloto canadiano ficou na sexta posição, enquanto Sergio Pérez foi sétimo neste TL1, com os RP20 divididos por 0.125s. O piloto mexicano já sabe que no domingo parte do final da grelha devido a uma troca na sua unidade de potência. Em termos de trabalho, Pérez foi o único que durante este TL1 apenas utilizou os pneus macios.

A AlphaTauri também colocou ambos os seus carros entre os dez primeiros, com Daniil Kvyat a bater Pierre Gasly neste TL1. Kvyat ficou com a oitava posição e Gasly com a nona. Em termos de voltas, os pilotos da equipa italiana efetuaram mais ao menos as mesmas, tendo utilizado exclusivamente o composto médio dos pneus.

Kimi Räikkönen surpreendeu e colocou o Alfa Romeo C39 na décima posição. O finlandês efetuou um tempo de 1.39.199s, ficando a 1.821s do tempo mais rápido. Já Robert Kubica (no carro de Antonio Giovinazzi) terminou o TL1 na 15º posição.

Em estreia esteve Mick Schumacher. Depois de ver o mau tempo adiar a sua saída no Grande Prémio do Eifel, o campeão da Fórmula 2 esteve neste TL1 com a Haas, equipa na qual vai correr em 2021. Schumacher terminou este TL1 na 17º posição (a 3.857s), na frente de Pietro Fittipaldi, que foi 19º e o último a colocar um tempo no quadro, ficando a mais de seis segundos de Max Verstappen.