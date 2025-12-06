GP Abu Dhabi, F1: Terceira eliminação consecutiva de Hamilton na Q1

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
6 Dezembro 2025

Com o sol já abaixo do horizonte, 30 °C de temperatura na pista, 25 °C no ar e 76% de humidade, o Grande Circo preparou-se para a última qualificação do ano — a derradeira com esta regulamentação técnica e a última antes da corrida decisiva que irá atribuir o título de 2025. Na luta, três candidatos: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Lando Norris iniciou o fim de semana em excelente forma, sendo o mais rápido na sexta-feira. No TL3, George Russell assumiu o topo da tabela, mas Norris ficou muito próximo, tal como Verstappen. Já Piastri mostrou um ritmo menos competitivo face aos primeiros.

Depois do acidente no TL3, Lewis Hamilton entrou em pista com pneus médios para avaliar o comportamento do carro. Chegou a ocupar a primeira posição, mas caiu rapidamente na tabela à medida que os tempos baixavam de forma significativa. Nico Hülkenberg instalou-se então na liderança provisória, enquanto os candidatos ao título iniciavam as primeiras voltas rápidas.

A primeira volta cronometrada de Verstappen levou-o ao topo, seguido por Fernando Alonso e Lando Norris. Oliver Bearman viria a assumir a liderança a meio da sessão, com Oscar Piastri a subir ao segundo lugar. No entanto, após as primeiras tentativas, foi George Russell quem fechou este segmento no comando. A ordem provisória era: Russell, Bearman, Piastri, Verstappen, Hamilton (já com pneus macios), Alonso e Norris.

Nos últimos cinco lugares encontravam-se Esteban Ocon, Alex Albon, Charles Leclerc e os dois pilotos da Alpine.

A quatro minutos do fim, os pilotos regressaram à pista e Norris passou pelo primeiro lugar, mas Piastri tirou mais de meio segundo ao tempo do colega de equipa. Verstappen fez o segundo tempo e Charles Leclerc saiu da zona de eliminação. No entanto, Lewis Hamilton ficou nos últimos cinco lugares e, pela terceira vez consecutiva, foi eliminado na Q1.

Piastri (1:22.605) ficou com o melhor tempo, seguido de Verstappen e Kimi Antonelli. Alonso Leclerc e Norris completaram o top 6. Os eliminado na Q1 eram Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto.

