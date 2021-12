GP Abu Dhabi F1, Sergio Pérez: “Não queria interferir na luta mas…” | AutoSport

Sergio Pérez fez a sua parte na perfeição. Longe da luta pelo título, conseguiu ajudar o seu colega de equipa a chegar ao desejado troféu e ainda esteve perto de conseguir ajudar a sua equipa a ganhar o título de construtores (não fosse o azar de ser obrigado a desistir), ao contrário de Valtteri Bottas que esteve arredado das lutas mais importantes do dia.

No final, Pérez admitiu que não queria interferir na luta pelo título, mas teve de defender os interesses da sua equipa:

“Primeiramente, como piloto e pessoa, não queria interferir na luta porque é a última corrida e vai definir o campeonato”, referiu Pérez. “Mas no final das contas, é a minha equipa. Hamilton tinha a corrida controlada. Ele tinha a janela [de tempo] para controlar um Safety Car ou VSC, e isso tornaria sua corrida mais fácil”, lembrou o mexicano.

“Eu estava com pneus muito gastos no final, então não havia muita coisa que eu pudesse fazer”, admitiu Pérez. “Então, só poderia tentar segurá-lo, mas conseguimos fazê-lo perder alguns segundos. Isso trouxe Max [Verstappen] para mais perto, e ele pôde desafiar [Hamilton] com a estratégia”.