GP Abu Dhabi, F1: Sergio Pérez investigado por mensagem via rádio furiosa contra a FIA | AutoSport

Sergio Pérez não ficou contente com a penalização de cinco segundos que foi atribuída pelo Colégio de Comissários Desportivos (CCD) durante a corrida do Grande Prémio de Abu Dhabi, em resultado do contacto com Lando Norris e que lhe tirou a possibilidade de terminar no pódio.

Pérez estava na discussão da quarta posição com Lando Norris, quando tentou a ultrapassagem na curva 6 pela linha interior. A manobra parecia que iria ter sucesso, mas o piloto mexicano não conseguiu evitar o toque entre o seu RB19 e o MCL60 do britânico da McLaren, obrigando Norris a seguir pela escapatória. Sem danos visíveis, ambos continuaram em corrida, mantendo-se o britânico na frente do piloto da Red Bull, com queixas de ambos sobre o episódio. O incidente foi investigado pelos comissários desportivos, que posteriormente aplicaram a penalização de tempo a Sergio Pérez, considerando-o responsável pelo toque, o que motivou uma resposta furiosa do piloto da Red Bull via rádio à sua equipa.

“Os comissários de pista são uma anedota”, disse. “Não posso acreditar, quero dizer, têm sido muito maus este ano, mas isto é uma anedota. Isto foi mesmo uma anedota”.

As palavras de Pérez levou à sua convocação pelo CCD, citando o artigo 12.2.1.k do Código Desportivo Internacional da FIA, que se refere à “má conduta” para com os titulares de licenças, funcionários ou membros da FIA.

Trata-se de uma situação idêntica à de Günther Steiner já esta temporada, esperando-se que o piloto mexicano possa, no máximo, receber uma repreensão escrita pelas palavras usadas contra os comissários da FIA.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool