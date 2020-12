GP Abu Dhabi F1: Sérgio Pérez fica o com “título segundo pelotão”

As contas do campeonato estão concluídas e as posições estão definidas. Lewis Hamilton já era campeão do mundo, mas as outras contas ficaram seladas hoje.

Valtteri Bottas manteve o segundo lugar, apesar da pressão de Max Verstappen que venceu hoje. Bottas ficou com 223 pontos contra 214 de Verstappen.

O quarto lugar ficou para Sérgio Pérez, um dos melhores deste ano. O mexicano venceu este ano e conquistou a melhor classificação de sempre na sua carreira. Pérez continua sem saber se será piloto de F1 em 2021 mas certamente fez o melhor que podia para garantir esse lugar. Daniel Ricciardo ficou com o quinto lugar numa boa época para o australiano que voltou aos pódios e mostrou o nível que já tinha mostrado na Red Bull.

Carlos Sainz despede-se da McLaren com um sexto lugar e mais uma época bem conseguida, à frente de Alex Albon que ainda não sabe o seu futuro para a próxima época. Charles Leclerc terminou o ano com um positivo oitavo, tendo em conta a competitividade da Ferrari, à frente de Lando Norris também com uma excelente época, tal como Pierre Gasly que fecha o top10.

Destaque para Sebastian Vettel que terminou em 13º a pior classificação desde 200, Nico Hulkenberg que conseguiu ficar em 15º com três corridas, George Russell que finalmente conseguiu os primeiros pontos da sua carreira.