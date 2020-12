GP Abu Dhabi F1: Sergio Pérez e Kevin Magnussen penalizados

Sergio Pérez e Kevin Magnussen foram penalizados tendo assim de começar a corrida do Grande Prémio do Abu Dhabi no final da grelha de partida. Ambos os pilotos trocaram vários componentes nos seus carros, passando o limite permitido por época.

Para Pérez, a Racing Point trocou o seu motor de combustão interna, o turbo e o MGU-H da unidade de potência. Já Kevin Magnussen viu a Haas mudar o ES e o CE, tal como Pietro Fittipaldi tinha feito no Grande Prémio do Sakhir.