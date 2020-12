GP Abu Dhabi F1, Sergio Pérez desapontado: “Podíamos lutar pelo pódio”

Sergio Pérez venceu pela primeira vez no Grande Prémio do Sakhir. O piloto mexicano da Racing Point estava em último na primeira volta e conseguiu subir até ao pódio. Com a confusão na boxe da Mercedes, Pérez aproveitou para conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1.

Agora, no Grande Prémio do Abu Dhabi, a equipa teve de mudar o motor de combustão interna, o turbo e o MGU-H da unidade de potência do Racing Point. Assim, Pérez terá de partir do final da grelha na corrida do Grande Prémio de Abu Dhabi.

Após o primeiro dia de treinos livres, o ‘segundo pelotão’ está muito compacto, com a diferença no TL2 entre Lando Norris (5º) e Carlos Sainz (12º) a ser de apenas 0.178s. Em declarações à f1.com, Pérez considera que “o carro está bom, mas estou desapontado por começar do final da grelha. Temos muito potencial para a qualificação e para lutar por um pódio, mas será muito difícil ao começar do final da grelha”.

“Hoje estou a focar-me no que vai acontecer na corrida porque só podemos ter essa experiência no TL2. Esperamos que tudo dê certo para termos uma corrida forte no domingo, pois ainda há muito a batalhar, principalmente no Campeonato de Construtores”, finalizou o piloto mexicano.