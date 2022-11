GP Abu Dhabi F1, Sergio Pérez: “demos tudo esta época e vamos regressar mais fortes“ | AutoSport

Sergio Pérez não conseguiu oferecer à Red Bull o desejado 1-2 no campeonato, já que terminou apenas na terceira posição, atrás de Charles Leclerc. O mexicano bem tentou, mas o piloto da Ferrari foi mais forte: “as coisas são como são, ficámos mesmo perto mas ao fim ao cabo tenho o que estar contente, demos tudo esta época e tenho a certeza que vamos regressar mais fortes no próximo ano.

Foi uma temporada com altos e baixos, mas penso que tivemos grandes momentos em 2022, boas lutas, este ano foi muito a gerir pneus, espero que isso possa melhorar para o ano, onde espero estar mais forte”, disse o mexicano.