GP Abu Dhabi F1: Sebastian Vettel tem como objetivo bater Alfa Romeo no campeonato | AutoSport

Na última sessão de qualificação da carreira na Fórmula 1, Sebastian Vettel passou à Q3 e conquistou um bom nono lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã. E apesar de ter sido uma sessão emotiva, garantiu o piloto alemão, e provavelmente ainda mais amanhã, Vettel tem como missão terminar da melhor forma e tentar ajudar a equipa a garantir o sexto lugar no campeonato de construtores, precisando para isso a Aston Martin de conquistar mais cinco pontos do que a Alfa Romeo.

“Temos uma tarefa em mãos. Vamos tentar bater os dois Alfa Romeo e somar tantos pontos quanto possível para conseguir o sexto [lugar] entre os construtores”, disse Vettel após a sessão de qualificação.

Analisando a qualificação de hoje, Vettel não gostou muito de apanhar tráfego na Q1 e Q2, mas diz estar muito motivado no último fim de semana de Fórmula 1 da sua carreira. “No geral, a minha últim qualificação na Fórmula 1 foi uma boa sessão. O carro está a fazer o que eu quero este fim de semana e isto contribuiu para este resultado decente. Tenho estado muito motivado e senti-me como se hoje houvesse um pouco mais em mim. Tivemos algum tráfego na Q1 e Q2 com um Red Bull na última curva, mas a volta na Q3 foi limpa”, concluiu.