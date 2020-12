GP Abu Dhabi F1, Sebastian Vettel: “Foi um dia especial, mas não pela corrida…”

Sebastian Vettel fez a sua última corrida pela Ferrari no Grande Prémio do Abu Dhabi. O piloto alemão terminou na 14º posição e no Campeonato de Pilotos o quatro vezes campeão do mundo terminou em 13º, com 33 pontos acumulados.

Apesar de um último ano difícil, Vettel explicou à f1.com: “Foi um dia especial e vai estar sempre na memória. Não pela corrida, porque aí não houve nada de especial. Mas vai estar na minha memória o momento com os mecânicos, com os quais passei seis anos da minha vida. Hoje senti uma atmosfera diferente e vou sentir falta deles”.