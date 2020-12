GP Abu Dhabi F1: Sebastian Vettel despede-se da Ferrari com serenata

Sebastian Vettel terminou o Grande Prémio do Abu Dhabi na 14º posição. Depois de ter afirmado que o objetivo de ser campeão com a Ferrari “não foi cumprido”, o alemão despediu-se da equipa italiana com uma canção, na volta de regresso ao parque fechado.

“Vocês são a equipa vermelha que apaixona. Não parem. O último dia está a chegar. Gostei muito de estar convosco. Rapazes, agradeço-vos e um abraço para todos em Maranello, vocês merecem estar aqui. E agora, que está quase na hora da despedida, desejo-vos o melhor”