GP Abu Dhabi F1, Sainz não foi penalizado e afirma: “McLaren está na direção certa”

Carlos Sainz terminou a sua passagem pela McLaren com um sexto lugar no Grande Prémio do Abu Dhabi. No total, foram dois pódios pela equipa de Woking. Em 2021, Sainz junta-se à Ferrari.

No final, à Sky Sports F1, Sainz explicou que “estou feliz por todos. Nós merecemos, mesmo quando não fomos os terceiros mais rápidos durante todo o ano. Não podia despedir-me desta temporada de melhor forma”.

Em 2021 o espanhol vai pilotar pela Ferrari. Apesar de um ano difícil para a equipa italiana, Sainz explica que “mal posso esperar pelo próximo desafio. Aqui [McLaren], foram duas temporadas sempre a melhorar. Agora é tempo de celebrar com a McLaren. Sei que estão na direção certa”, finalizou Sainz.

Carlos Sainz estava a ser investigado por alegadamente ter andado demasiado devagar no pitlane, mas após a investigação, os comissários não atribuíram nenhuma penalização.