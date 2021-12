GP Abu Dhabi F1: Safety Car em pista | AutoSport

Nicholas Latifi bateu forte nas proteções da pista a cinco voltas do fim e provocou a entrada de um Safety Car. Lewis Hamilton não conseguiu entrar pra as boxes, mas Verstappen entrou em pista para calçar pneus macios e tentar o ataque final. Agora tudo depende da velocidade a que o Williams for retirado da pista e da forma como o recomeço acontecer… isto se tivermos recomeço pois será uma operação demorada e não é garantido que a corrida recomece. Sergio Pérez foi obrigado a entrar nas boxes para desistir com problemas técnicos.