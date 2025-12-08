GP Abu Dhabi F1: Resultados e Classificação Final
Por Fábio Mendes a 8 Dezembro 2025 18:09
A 24ª ronda do ano encerrou a temporada 2025 de F1. Max Verstappen venceu, Lando Norris festejou o título e a McLaren já tinha o título de equipas mais que confirmado. Eis as classificações finais da Grande Final da F1:
Resultado
Classificação Pilotos
Classificação Construtores
FOTO MPSA/Laurent Cartalade
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
8 Dezembro, 2025 at 20:05
Desta vez, não é uma carta aberta ao Autosport, mas sim um pedido:
Agora que o desporto automóvel está parado, penso que é a altura ideal para o Autosport resolver os seus problemas, com calma, sem a pressão de estar sempre em cima do acontecimento.
Por favor, resolvam os problemas com o vosso servidor, para que, ao publicarmos um comentário, não tenhamos de recarregar várias vezes a página, para ele ficar visível, mais concretamente: recarregar a página…clicar em continuar…clicar em voltar…e voltar a recarregar, para limpar a janela de comentários.
E se não for pedir muito, arrumem as respostas por baixo do comentário que lhes deu origem, como sempre foi e deveria continuar a ser.