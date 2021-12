GP Abu Dhabi, F1: Repreensão para Esteban Ocon | AutoSport

Os comissários da FIA para o GP de Abu Dhabi convocaram 5 pilotos por causa de 6 possíveis bloqueios a adversários durante a qualificação. Sebastian Vettel por causa de supostamente ter impedido Pierre Gasly; Daniel Ricciardo a Fernando Alonso (que criticou a postura do diretor de prova por causa do episódio) e Esteban Ocon por um incidente semelhante com Vettel.

Depois de ouvidos todos os envolvidos, para além da análise da telemetria e imagens, os comissários consideraram que apenas Esteban Ocon não cumpriu o Regulamento Desportivo. Os comissários chegaram à conclusão que a Alpine não avisou prontamente Ocon que Vettel se aproximava da sua traseira a maior velocidade e embora o piloto pouco ou nada podia ter feito, a sua equipa sim. E como tal, não penalizaram o piloto com lugares na grelha, mas apenas com uma repreensão e ao pagamento de €10.000 à Alpine

Sobre Ricciardo, os comissários decidiram que o australiano foi apanhado numa situação de duplas bandeiras amarelas e por isso teve de abrandar, sendo apanhado por Alonso na curva 16. Já no episódio Gasly/Sainz, os comissários concluíram que quase de certeza foi o ar sujo saído da traseira do Ferrari que estragou o desempenho do AlphaTauri.