GP Abu Dhabi, F1: Red Bull sabe onde perde tempo para a Mercedes | AutoSport

Depois de Max Verstappen ter ficado a 0.6s de Lewis Hamilton no segundo treino livre, a equipa já analisou onde perde tempo para Lewis Hamilton e começou a trabalhar numa solução para encontrar um equilíbrio entre o ritmo de qualificação e de corrida, que pareceu um pouco melhor. Christian Horner, em conversa com a Sky, afirmou que a equipa terá muito trabalho pela frente, tanto em Abu Dhabi como em Milton Keynes.

“Certamente nos dois primeiros setores. Penso que no setor 3, conseguimos dar luta, mas o mal já está feito nos dois primeiros setores. Ainda temos 24 horas, ou 23 horas, para tentar encontrar uma configuração melhor e um pouco mais de ritmo. Vai ser uma longa noite, certamente aqui e em Milton Keynes, a tentar melhorar o carro. Penso que o ritmo das simulações de corrida parece bastante razoável, só temos de encontrar o equilíbrio para a qualificação”.

Horner acrescentou que se Verstappen conseguir conquistar o título este fim de semana, será o maior marco alcançado pela Red Bull na Fórmula 1.“A forma como Max pilotou este ano, foi com o coração, foi com paixão, foi com absoluta convicção e bravura. Vai fazer exatamente o mesmo este fim de semana. Queremos que ele faça o mesmo este fim de semana. Se ele conseguir fazer isto, será a maior coisa que fizemos no desporto, com certeza”.