GP Abu Dhabi F1: Red Bull desapontada pela apresentação dos protestos | AutoSport

A última bandeira de xadrez do ano já caiu mas a polémica continua. A Mercedes ficou desagradada com o comportamento da direção de corrida e dos comissários no momento da saída do Safety Car de pista e apresentou dois protestos. A Red Bull mostrou-se desapontada.

Christian Horner falou aos meios de comunicação social e mostrou o seu descontentamento pela decisão da Mercedes:

“Estão agora a apresentar um protesto, ou dois protestos. Tem sido assim esta época”, disse Horner à Ziggo. “Confiamos nos comissários, para tomar a decisão certa. Acho que não é bom para ninguém. Uma conclusão rápida [é necessária]. [Verstappen] ganhou o Campeonato do Mundo, não podem tirar-lhe isso. É dececionante que os protestos tenham sido feitos, mas acho que acabamos por esperar este tipo de comportamento este ano”.

Também Max Verstappen usou um tom irónico para reagir aos protestos:

“Não há muito a dizer sobre isso. Penso que também resume um pouco esta época”.