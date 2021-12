GP Abu Dhabi F1: Red Bull critica Mercedes por levar advogado para as audiências com os comissários | AutoSport

A Mercedes não está para brincadeiras e levou para as audiências com os comissários da FIA um advogado para fazer valer a sua posição, algo que já foi criticado pela Red Bull. Segundo a equipa austríaca: “Somos uma equipa de corrida. Não viemos aqui com um advogado. Não viemos prontos para protestar”, disse um porta-voz da Red Bull citado pelo autosport.com.

Os responsáveis das equipas já saíram da última audiência e o resultado da mesma deve ser conhecido em breve.