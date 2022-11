GP Abu Dhabi F1: Red Bull com vantagem em ritmo de qualificação e corrida | AutoSport

Apesar de ter completado apenas uma sessão de treinos livres no primeiro dia do Grande Prémio de Abu Dhabi, tendo sido substituído por Liam Lawson na sessão inaugural, Max Verstappen encontrou facilmente o ritmo certo no circuito de Yas Marina. Numa primeira fase foi mais rápido com pneus médios e em simulação de corrida, passando novamente a liderar a tabela de tempos com pneus macios e menos carga de combustível, um cenário semelhante ao da sessão de qualificação de mais logo.

Analisando os dados obtidos nas primeiras duas sessões, a Red Bull tem 0.16s de vantagem em ritmo de qualificação para a Ferrari e 0.26s para a Mercedes, conseguindo ainda gerir melhor os pneus médios em termos de degradação, um problema que a Mercedes identificou ontem como preocupante.

Em termos de simulações de corrida, a vantagem da Red Bull aumenta em relação às equipas adversárias: 0.23s para a Ferrari e 0.35 para a Mercedes.