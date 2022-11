GP Abu Dhabi F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen conquistou a sétima pole position da temporada e terá ao seu lado na primeira fila da grelha de partida, o seu companheiro de equip, Sergio Pérez que luta ainda com Charles Leclerc pelo segundo lugar no campeonato de pilotos. O piloto monegasco arrancará do terceiro posto da grelha e Carlos Sainz do quarto.

Daniel Ricciardo, que terminou a sessão de qualificação com o décimo tempo mais rápido, vai arrancar do 13º lugar, penalizado em 3 posições pelo incidente com Kevin Magnussen no Grande Prémio do Brasil da semana passada.