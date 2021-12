GP Abu Dhabi F1, Q&A, Lewis Hamilton: “Tem sido um ano incrível, uma batalha incrível” | AutoSport

Lewis, como estava o carro e como correu a tua última volta?

“O carro está bom. O Max fez um ótimo trabalho naquela última volta. Nos treinos livres e na qualificação, estava a sentir o carro sólido. Durante a sessão de qualificação, senti que se tornou um pouco mais difícil tentar ganhar velocidade, e as duas últimas voltas não foram fáceis. Não sei se foi a temperatura da pista, ou outra coisa, mas a última volta foi boa. Definitivamente não nos podemos queixar, mas, claro, gostaríamos de ter sido um pouco mais rápidos…”

Acabámos de ouvir o Max falar sobre a forma como trabalhou com o seu companheiro de equipa durante a Q3. Isso foi discutido na Mercedes? Tu e o Valtteri a trabalharem juntos.

“Não. Não, não foi discutido. Nós nunca, mas nunca o fizemos, por isso…”

Vamos falar sobre os pneus com que vais partir, os médios. O Max arranca com os macios. É uma decisão simples começar com os médios?

LH: Sim, é interessante. Sou sempre um pouco cético com tudo, por isso será interessante quando voltarmos atrás e olharmos para a informação e tempos por volta. Talvez eles saibam algo que nós não sabemos, e o pneu macio tenha sido sempre o seu plano. Tivemos mais dificuldades com o pneu macio durante stints longos, por isso penso que temos o pneu certo, mas acho que só saberemos amanhã…”

Lewis, estás na primeira fila. Como te sentes, estás entusiasmado?

“Sim, sinto-me bem. Sinto-me feliz por estar na primeira fila. Consigo ver o meu adversário. Obviamente, vai ser um pouco mais difícil no início com o pneu médio, face ao pneus macio dele, mas mesmo assim, vou dar tudo”.

Lewis, como comparas o dia de amanhã com o que se passou em 2016 aqui neste mesmo circuito, quando estavas a lutar com o Nico Rosberg? Estás mais tenso agora do que na altura, ou estavas mais tenso então?

“Um milhão de vezes diferente. Era um cenário muito, muito diferente, completamente diferente. Um milhão de vezes melhor como me sinto agora, face ao que sentia na altura. Sim, sinto-me bem”.

Lewis, olhando para trás, como resumes o ano?

“Tem sido um ano incrível, uma batalha incrível e estou grato por estar a ter uma batalha tão próxima com o Max e a sua equipa. Penso que eles fizeram um trabalho excecional e mostraram verdadeira força, e isso levou-nos ao limite da forma que precisávamos, e nós, penso eu, tornámos-nos mais fortes como equipa de uma forma que não sabíamos que podíamos crescer e sim, tem sido incrível. Espero que tenhamos muitas mais épocas como esta.

Ficaste surpreendido com os apupos?

“Não, há aqui muita gente de laranja, por isso… Sim, acho que fico sempre surpreendido com os apupos, não importa quantas vezes o experimento. Mas não me interessa, não faz diferença para mim se foi uma alegria ou se foi um apupo, não faz diferença na minha vida, por isso não me afeta. Eventualmente até posso usar isso como combustível”.