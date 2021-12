GP Abu Dhabi F1, Q&A, Lando Norris: “tenho o melhor lugar para o filme de amanhã” | AutoSport

Lando, estás aqui entre os três primeiros, a tua melhor qualificação desde Monza. Como te sentes?

“Muito satisfeito e também muito surpreendido por estar aqui. Também muito feliz ao mesmo tempo, obviamente. Penso que temos estado confiantes durante todo o fim-de-semana de que podíamos chegar à qualificação e ter um bom desempenho, mas provavelmente não estar tão no topo da grelha – por isso sim, muito felizes, especialmente com a minha volta que fiz no Q3. Estava definitivamente a juntar tudo. Foi uma volta muito limpa e agradável. E claro que me colocou aqui à frente das pessoas que eu quero estar à frente, por isso… estou feliz.

O carro parece muito mais competitivo do que tem sido em corridas recentes. Porquê? Tem a ver com o layout? Encontraste alguma coisa com a configuração?

“Apenas o layout. O carro ainda é muito sensível a diferentes tipos de curvas, e curvas com banking e assim por diante, por isso sim. No Qatar também fomos muito competitivos, fomos mais rápidos do que a Ferrari, mas tirando isso, no último grupo temos sido geralmente um pouco mais lentos. Portanto, vir aqui, estar à frente, penso que foi muito equilibrado entre nós, eu estava apenas algo como cinco centésimos à frente do Carlos, por isso não é como se estivéssemos ‘quilómetros’ mais rápidos e por isso vamos estar confortáveis amanhã – mas definitivamente estar na frente deles é bom para mim, mas também bom para a equipa”.

E vais ter uma ótima vista amanhã no início, com os dois candidatos ao título. Ansioso por isso?

“Claro que sim. Penso que estou no melhor lugar para amanhã, por isso estou muito entusiasmado por ver tudo a desenrolar-se, e ver o que se passa. Penso que é apenas um verdadeiro prazer estar nesta posição, ver tudo o que tem acontecido nesta temporada entre Max e Lewis e assistir às batalhas, ver as lutas, porque tenho muito respeito por eles. Sim, estou muito contente por ser P3, não só porque é uma boa posição para começar, mas porque tenho o melhor lugar para o filme de amanhã”.