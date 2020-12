GP Abu Dhabi F1, Q3: Pole position para Max Verstappen

Na Q3 do Grande Prémio do Abu Dhabi, Max Verstappen conquistou a pole position com um tempo de 1:35.246s. A fazer companhia na primeira fila da grelha ficou Valtteri Bottas, a 0.025s de Verstappen

Terceira posição para Lewis Hamilton, que ficou a 0.086s do tempo de Verstappen. O campeão do mundo tem por companhia na segunda fila da grelha Lando Norris que coloca o McLaren na quarta posição.

Alex Albon fica com a quinta posição, ficando a 0.325s do seu companheiro de equipa. Numa boa operação, a McLaren coloca Carlos Sainz na sexta posição.

Mais uma vez a AlphaTauri colocou ambos os carros na Q3, com Daniil Kvyat a ser o melhor na sétima posição. Charles Leclerc completa a qualificação do Grande Prémio do Abu Dhabi na nona posição, mas para amanhã tem três posições de penalização. Pierre Gasly completa os dez primeiros com um tempo de 1:36.242s, ficando a 0.996s de Verstappen.