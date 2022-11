GP Abu Dhabi F1, Q2: Fernando Alonso e Tsunoda ficaram pelo caminho | AutoSport

Fernando Alonso foi eliminado na Q2 por 0.028s, assim como Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll e Zhou Guanyu.

Os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros em pista com pneus macios usados, com Lewis Hamilton a avisar a equipa que os travões continuavam a dar problemas. Entre os dois, o mais rápido foi George Russell no final da primeira tentativa, com o registo de 1:25.363s.

Dos 15 pilotos na Q2, apenas Sergio Pérez e Max Verstappen usavam pneus macios novos. Enquanto Lando Norris se colocou entre Carlos Sainz e Charles Leclerc, Sergio Pérez saltou para a liderança da tabela de tempos, com 1:24.419s, e Max Verstappen ficava a 0.443s. Assim, no final da primeira tentativa, os Mercedes voltavam a ficar atrás dos Red Bull e Ferrari e de Lando Norris.

Hamilton voltou a completar uma volta rápida, desta vez com pneus macios novos, assim como Russell. Hamilton fez um excelente terceiro setor, saltando para o segundo posto da tabela de tempos, a 0.335s de Pérez, enquanto Russell saltou para o quarto lugar, ficando a 0.521s do tempo do mexicano.

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Mick Schumacher e Zhou Guanyu estavam em zona de eliminação e Fernando Alonso estava na 10ª posição, em risco.

Sebastian Vettel saiu para a sua última volta na Q2 registando o melhor primeiro setor da Q2 até aquela altura, tirando tempo a Pérez e terminou com o quinto melhor tempo, mas ainda faltavam mais pilotos a terminarem a volta.

Com a pista cada vez mais rápida, Charles Leclerc saltou para o segundo posto, ficando a 0.098s de Pérez, enquanto Fernando Alonso estava em posição de eliminação. O espanhol não conseguiu fazer uma nova tentativa, ficando no 11º posto.