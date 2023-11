GP Abu Dhabi, F1, Q2: Eliminação de Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton falhou, pela segunda vez consecutiva, a passagem ao Q3 e à discussão da pole position para o Grande Prémio de Abu Dhabi, com uma diferença muito grande para o seu companheiro de equipa, que alcançou uma posição entre os 10 que vão lutar no último segmento da qualificação.

Com Hamilton, foram eliminados Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon e Daniel Ricciardo.

Max Verstappen saiu para o Q2 com pneus macios novos e alcançou o tempo mais rápido no final das primeiras tentativas, com um bom registo. O neerlandês terminou a sua volta com o tempo de 1:23.740s, deixando o George Russell a 0.720s e Yuki Tsunoda a 0.811s.

Lando Norris, com um bom segundo setor, alcançou o segundo posto da tabela de tempos, a 0.180s do registo de Verstappen. Mais nenhum piloto experimentou sair para a primeira tentativa com pneus novos, dando bons sinais para o que a McLaren podia fazer, uma vez que Norris registou um bom tempo com pneus macios usados em comparação com o que fez Verstappen com novos.

Para a segunda tentativa no Q2, numa altura em que Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon e Nico Hülkenberg, com o primeiro tempo apagado, seria expectável que os pilotos usassem pneus novos macios.

Alexander Albon saiu sozinho para a pista, completando a sua volta com o tempo 1:24.434s, subindo ao quinto posto da tabela.

Sem sair da box para uma segunda tentativa no Q2, Max Verstappen viu os seus adversários regressarem à pista com pneus novos para tentar a passagem ao Q3.