GP Abu Dhabi F1, Q1: Magnussen, Gasly e Bottas eliminados | AutoSport

Kevin Magnussen foi eliminado na Q1 e batido pelo seu companheiro de equipa, empurrado para a zona de eliminação por um Fernando Alonso em dificuldades na última volta rápida. Também Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Nicholas Latifi foram eliminados.

Sebastian Vettel passou à Q2 na sua última sessão de qualificação da carreira. O piloto mais rápido foi Max Verstappen com 1:24.754s.

Foi Yuki Tsunoda quem estabeleceu o primeiro tempo de referência na Q1, com 1:26.135s, com Mick Schumacher no segundo posto da tabela de tempos a 0.130s, mas com muitos pilotos ainda parados nas boxes.

No final da sua primeira tentativa, Charles Leclerc passou a liderar a sessão, mas por breves instantes, visto que Sergio Pérez e depois Max Verstappen, ascenderam para a frente, com o neerlandês a completar a volta em 1:24.754s.

Os tempos dos pilotos da Mercedes não foram tão bons quanto o esperado, ficando George Russell com o quinto posto, enquanto Lewis Hamilton foi apenas sétimo, atrás de Carlos Sainz, Charles Leclerc e Lando Norris.

A cinco minutos do final da Q1, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Nicholas Latifi estavam em posição de eliminação e teriam apenas uma volta rápida para sair dessa posição.

Sebastian Vettel fez um bom tempo e deu um salto enorme na tabela de tempos, passando para quinto.

Alex Albon melhorou o seu registo anterior, mas não passou para posições de apuramento à Q2, enquanto Fernando Alonso com muito dificuldade passou para a Q2 apenas em 15º lugar, empurrando Kevin Magnussen para 16º, eliminando o dinamarquês.