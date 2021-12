GP Abu Dhabi, F1, Q1: George Russell e Kimi Raikkonen eliminados | AutoSport

Mal a sessão de qualificação começou, Max Verstappen saiu imediatamente para a pista, enquanto Lewis Hamilton ficou na garagem. O neerlandês colocou-se no topo da tabela de tempos, ao mesmo tempo que Hamilton saia para a pista. Quando terminou a sua primeira volta rápida, o britânico da Mercedes saltou para o topo da tabela, secundado pelo seu colega de equipa.

A dez minutos do fim da primeira parte da sessão de qualificação, estavam na zona de eliminação Lance Stroll, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Kimi Raikkonen estava no 15º lugar da tabela de tempos.

Conforme a temperatura do asfalto ia baixando, os tempos acompanhavam essa tendências. Sergio Perez passou para terceiro, na frente do seu colega de equipa, mas logo depois Verstappen passou novamente para o segundo posto.

A 6.25 minutos do fim da Q1, a sessão foi interrompida com bandeiras vermelhas para retirar um pino de marcação da pista que tinha sido arrancado pela passagem de um dos Haas. Esta interrupção foi rápida e quando retomou, Vettel, Raikkonen, Latifi, Schumacher e Mazepin estavam na zona de eliminação.

Na parte final da Q1, Lewis Hamilton ainda melhorou o seu tempo (1:22.845s) e cimentou o primeiro lugar. Os mecânicos da Red Bull passaram muito tempo a trabalhar no fundo do carro de Max Verstappen.



Foram eliminados Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen e os dois Haas, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, respetivamente.