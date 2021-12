GP Abu Dhabi F1: Primeiro “toque” entre Lewis Hamilton e Max Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton largou melhor e ficou na frente de Max Verstappen, com um excelente arranque, mas no final da reta oposta, Verstappen atacou o #44 da Mercedes, ficou lado a lado e houve um toque entre ambos. Lewis Hamilton ficou na frente mas Verstappen pediu para que as posições fossem trocadas. Os comissários afirmaram que não há necessidade de investigação sobre o sucedido. O Director de Corrida de F1, Michael Masi, explicou a decisão à Red Bull, dizendo que Hamilton fez o suficiente para mostrar que não tinha ganho vantagem, recolocando o avanço na mesma distância que estava antes do acidente.

Mais atrás, Lando Norris largou bem mas nos confrontos nas primeiras curvas caiu para quinto. Também Valtteri Bottas caiu para o oitavo lugar. Quem ficou a ganhar foram os homens da Ferrari que ganharam posições na primeira volta. A luta está quente em Abu Dhabi.