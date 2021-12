GP Abu Dhabi F1: Primeiro protesto da Mercedes rejeitado | AutoSport

O primeiro protesto da Mercedes, que dava conta de uma alegada ultrapassagem sob Safety Car, foi rejeitado pelos comissários da FIA. Esta era a parte mais simples da complexa tarefa que os comissários têm pela frente. Nas imagens ficou claro que Max Verstappen esteve lado a lado com Lewis Hamilton no arranque, mas dificilmente se poderia concluir que se tratava de uma ultrapassagem.

Na nota da FIA pode ler-se:

“O Protesto é rejeitado.

Procedimento:

A parte mais complicada vem no segundo protesto, referente ao procedimento que levou os carros retardatários a passar o SC e logo a seguir este entrou para as boxes.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF