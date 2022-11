GP Abu Dhabi F1: Pierre Gasly espera somar pontos num “fim de semana muito emotivo” | AutoSport

Depois da frustração no Grande Prémio do Brasil por não ter conseguido terminar a corrida nas posições pontuáveis, Pierre Gasly quer somar pontos na última prova pela AlphaTauri, que luta com a Haas pelo oitavo posto do campeonato de construtores.

“É claro que será um fim de semana muito emotivo para mim. Será o meu último com a equipa depois de cinco anos juntos”, disse o piloto francês em antevisão ao Grande Prémio de Abu Dhabi. “Conheço pessoalmente todos os engenheiros, mecânicos e o pessoal na fábrica”.

Gasly explicou que viveram “muitos momentos muito bons” juntos e espera somar pontos e ajudar a equipa na ronda final, mas também quer “aproveitar” o fim de semana.

Apesar de ter como objetivo terminar entre os dez primeiros, Pierre Gasly admite que “no ano passado terminamos em quinto, mas este ano não tenho grandes expectativas”, porque “o nosso desempenho tem sido difícil de prever de uma corrida para a outra. No geral, este ano tem sido difícil lutar por pontos”.