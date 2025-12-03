GP Abu Dhabi F1: Oscar Piastri vai “fazer jogo de equipa”, mas…
David Croft, comentador da Sky Sports F1 é de opinião que Oscar Piastri vai “fazer jogo de equipa” no fim de semana de Abu Dhabi, em que a mais forte probabilidade é o título de Lando Norris, mas acha também que o australiano não vai estender uma passadeira vermelha ao seu colega de equipa, e se o decorrer da corrida se proporcionar, vai fazer Lando Norris “fazer por merecer o título”.
Com 16 pontos de desvantagem para o seu colega de equipa Lando Norris, Oscar Piastri entra na reta final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com poucas hipóteses e nem sequer o triunfo na corrida de Abu Dhabi lhe vale o título, pois a Norris basta-lhe um quinto posto para ser campeão. Portanto as perspectivas não são boas.
Contudo, David Croft, acha que se isso suceder, Piastri liderar a corrida e tiver Lando Norris atrás, o australiano pode jogar uma cartada semelhante à de Lewis Hamilton em Abu Dhabi 2016, quando reduziu o ritmo para permitir que os adversários apanhassem Nico Rosberg, o que faria com que algo pudesse suceder, e Hamilton poderia ter tirado partido disso tendo em conta o que precisava para ser campeão. Não aconteceu, como se sabe…
No programa Sky Sports F1 Show, David Croft especulou que Piastri poderá tentar criar esse tipo de dificuldades a Norris, desacelerando estrategicamente caso chegue à frente dele na corrida, mas que se, por exemplo, Norris liderar e ele ser segundo na frente de Max Verstappen, ou precisar de o passar para ser a McLaren a vencedora, irá ‘torrar’ o juízo ao neerlandês e fazer “jogo de equipa”. E porquê? “Porque posso precisar da equipa no futuro!”, disse Piastri.
