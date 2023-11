GP Abu Dhabi F1, Oscar Piastri: “gostei muito do meu primeiro ano de F1…” | AutoSport

Os balanços ficam mais para a frente, mas a verdade é que Oscar Piastri, teve um ano em que impressionou toda a gente e mostrou com clareza a razão da McLaren o ter ‘resgatado’ à Alpine.

Em Abu Dhabi, Piastri fez um trabalho melhor do que Lando Norris na Q3, embora o seu ritmo na corrida fosse ligeiramente mais lento. Lando Norris depressa o passou, mas o australiano cuidou bem dos pneus e terminou num bom sexto lugar: “Foi um dia um pouco complicado, mas o 4º posto nos Construtores foi um bom prémio. Sabemos que queremos fazer mais do que isso no próximo ano, mas gostei muito do meu primeiro ano de F1. Houve alguns grandes momentos altos, outros um pouco mais complicados, mas tudo faz parte da experiência. Agora estou ansioso por ter algum tempo de descanso, mas não quero deixar de agradecer à equipa na pista e em Woking, obrigado a todos os fãs por nos acompanharem na nossa montanha russa este ano e vamos voltar a lutar por mais no próximo ano.”