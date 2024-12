GP Abu Dhabi F1: os principais tópicos em foco no fim de semana

Após 23 rondas em 22 países, o emocionante e intenso Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024 chega à sua conclusão na região do Golfo este fim de semana com o evento final, o Grande Prémio de Abu Dhabi.

O Circuito de Yas Marina oferece boas oportunidades de ultrapassagem, sobretudo na Curva 6 e na Curva 9, ao mesmo tempo que apresenta aos pilotos um duro desafio técnico nas curvas finais mais lentas do último sector.

As complexidades adicionais são apresentadas pelo estatuto do evento como uma corrida crepuscular, com o TL1 e o TL3 a decorrerem durante o dia e o TL2, a qualificação e o Grande Prémio a decorrerem à noite ou ao pôr do sol.

Este fim de semana, Abu Dhabi é também palco de um confronto pelo título de construtores. A McLaren, com 640 pontos, está frente a frente com a Ferrari (619) para o que seria o primeiro título da equipa britânica desde 1998 e o primeiro da equipa italiana desde 2008. Com 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari, a McLaren precisa de somar 24 pontos para garantir o título de Construtores – ou 23 se a Ferrari não vencer a corrida. A vitória e os 25 pontos de Lando Norris ou Oscar Piastri no domingo seriam suficientes para a equipa de Woking.

Resumindo, a McLaren precisa apenas de uma vitória para garantir o título, enquanto a Ferrari precisa de uma combinação improvável de resultados para superar a rival.

A meio da tabela, a disputa pelo sexto lugar está acirrada entre Alpine e Haas com a RB mais atrás…

Nos pilotos, com o campeão conhecido, Max Verstappen, o resultado em Abu Dhabi será crucial para definir a ordem final do campeonato. Há ainda luta pelo segundo lugar, pois Lando Norris e Charles Leclerc estão numa disputa acirrada pela segunda posição. Quanto ao quarto lugar, Oscar Piastri e Carlos Sainz lutam pela posição.

Mais atrás, Lewis Hamilton quer terminar em beleza e procura ultrapassar George Russell na classificação, mas precisaria de um resultado excecional, o que parece pouco provável nesta sua última corrida pela Mercedes, encerrando uma parceria histórica de grande sucesso.

Jack Doohan irá substituir Esteban Ocon na Alpine, antecipando a sua mudança para a Haas em 2025.

A última corrida da temporada da Fórmula 1 promete ser emocionante, com diversos pontos de interesse e posições ainda em jogo.

Horário

Sexta-Feira, 6 dezembro

Treino livre 1 09:30 – 10:30

Treino livre 2 13:00 – 14:00

Sábado, 7 dezembro

Treino livre 3 10:30 – 11:30

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 8 dezembro

Corrida 13:00

