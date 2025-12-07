Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport

Pouco depois de Lando Norris se sagrar Campeão do Mundo Fórmula 1 em Abu Dhabi, a festa da McLaren começou com uns burnouts em pista

GP Abu Dhabi F1: Os ‘burnouts’ do 1º título Mundial de Lando Norris

Destaques

Categorias

Ativar notificações? Sim Não, obrigado