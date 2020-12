GP Abu Dhabi F1: Oportunidade para Alex Albon ajudar nas vitórias

Alex Albon qualificou-se na quinta posição no Grande Prémio do Abu Dhabi. Com Max Verstappen na pole position, esta pode ser a oportunidade para o piloto tailandês dar apoio ao holandês e talvez conseguir um 1-2 para a Red Bull Racing.

Para um dos engenheiros chefe da Red Bull Racing Paul Monaghan, este espera que Albon consiga estar perto do colega de equipa e dos Mercedes para fazer a diferença. Ao racefans.net, Monaghan explicou que “se olharmos para o ritmo dos McLaren, dos Renault e dos Ferrari eles não parecem estar perto de nós. Por isso, acho que o Alex tem ritmo suficiente para ficar com os líderes da corrida. Se ele for mais cedo às boxes, pode até conseguir até saltar ambos os Mercedes”.

Esta visão mostra o que a Red Bull Racing pretende de Albon: um papel mais predominante a ajudar Max Verstappen na frente, algo que o tailandês tem tido imensa dificuldade em fazer.

E hoje, a história não difere. Com Albon em quinto, o primeiro obstáculo será Lando Norris, que mostrou um ritmo muito bom durante a preparação para a corrida. Outra preocupação de Albon é Sergio Pérez. Na semana passada o mexicano mostrou que consegue vencer de último. O piloto da Racing Point parte hoje de 19º e com componentes novos no motor Mercedes, o mexicano vai querer mostrar-se (mais uma vez).