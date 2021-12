GP Abu Dhabi F1: O último capacete de Valtteri Bottas na Mercedes | AutoSport

Valtteri Bottas despede-se este fim de semana da Mercedes e na sua última corrida nos Flechas de Prata terá uma decoração especial no seu capacete, onde são recordados os melhores momentos de Bottas pela equipa alemã. Falta apenas um pormenor. O número de pódios e vitórias que apenas será colocado no final da sua última corrida:

Abu Dhabi helmet design and a message to you 💙@StiloOfficial design by @tiffanycromwell #VB77 #F1 #DankeMercedes@MercedesAMGF1 @MercedesBenz pic.twitter.com/6imIHfBJZ3