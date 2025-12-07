GP Abu Dhabi F1: O melhor ano de Max Verstappen?

Max Verstappen considerou que 2025 foi o ano em que pilotou melhor na Fórmula 1, apesar de ter visto a sua série de quatro títulos consecutivos ser interrompida por Lando Norris na última prova em Abu Dhabi. O neerlandês sublinhou que, mesmo com um carro inferior ao da McLaren durante boa parte da época, conseguiu manter-se na luta pelo campeonato até às derradeiras corridas.

Verstappen salientou que o percurso recente da equipa explica o seu sentimento atual: a segunda metade de 2024 foi complicada, com a recuperação da McLaren a pressionar a Red Bull até ao fim, e essa fase difícil estendeu-se ao primeiro semestre de 2025. Só na parte final desta época Verstappen sentiu um carro mais competitivo e um ambiente mais positivo na equipa, com “energia”, “crença” e “confiança” renovadas para o próximo ano.

“Sim, acho que sim. Não tenho arrependimentos em relação à minha época. O rendimento tem sido forte, odiei este carro em alguns momentos, mas também o adorei noutros, e tentei sempre tirar o máximo dele, mesmo nos fins de semana difíceis que tivemos.”

“Foi uma verdadeira montanha-russa com o carro, mas felizmente as últimas oito, nove corridas foram muito mais agradáveis e, dentro da equipa, temos neste momento uma ótima atmosfera: estamos embalados, com energia positiva, crença e confiança, e é exatamente isso que se quer ao entrar no próximo ano.”

“É sempre melhor ganhar, claro. Mas, honestamente, estou aqui agora com uma sensação provavelmente melhor do que a que tinha no ano passado por esta altura, porque a segunda metade do ano passado foi bastante complicada. Andámos a sofrer, diria, durante um ano: a segunda metade do ano passado e a primeira metade deste ano. Mas agora sinto-me muito melhor.”

“É uma pena falhar o título, mas, ao mesmo tempo, durante muito tempo nem sequer pensava no campeonato. Nunca senti que estivesse verdadeiramente na luta até há poucas corridas, por isso é incrível. Mas o orgulho encontra-se de formas diferentes. Estou satisfeito comigo próprio e, para o ano, não estou minimamente preocupado com as minhas capacidades ou o que quer que seja, portanto, sim, sinto-me bem.”

FOTO MPSA/Laurent Cartalade