GP Abu Dhabi F1: O filme da derradeira corrida da temporada | AutoSport

Max Verstappen garantiu o 15º triunfo da época depois de dominar o Grande Prémio de Abu Dhabi. Atrás de si as coisas foram mais animadas, na corrida de despedida do tetracampeão do mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel.

Filme da corrida:

Todos os pilotos arrancaram com pneus médios, exceto Kevin Magnussen e Valtteri Bottas, com pneus duros, e Pierre Gasly com pneus macios. Em 58 voltas do último Grande Prémio da época, as possibilidades estratégicas eram várias.

The time has arrived. The drivers are all set to go for the @F1 finale and these are the starting tyre sets they’ve chosen to get the #AbuDhabiGP underway! 🇦🇪#F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/oPrIYBGxd1 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 20, 2022

Max Verstappen arrancou melhor do que Sergio Pérez e manteve a liderança do pelotão, enquanto Lewis Hamilton ultrapassou Carlos Sainz e Lando Norris fez o mesmo a George Russell. Durante a primeira volta, Sainz tentou recuperar a posição a Hamilton, mas levou o seu esforço um pouco mais longe do que devia e obrigou ao britânico a sair de pista, mantendo o quarto lugar.

Um pouco mais atrás, Esteban Ocon ultrapassou Sebastian Vettel e atacou George Russell, tentando alcançar o sétimo posto, mas sem sucesso.

Na volta 4, o engenheiro de corrida de Hamilton pediu ao piloto para ceder a posição a Sainz, o que o britânico fez de imediato, aproveitando para pressionar o espanhol da Ferrari. Na volta seguinte, Hamilton recuperou a quarta posição e ganhou terreno para o Ferrari, que ficou com Russell imediatamente colado à sua traseira. George Russell tinha deixado Lando Norris para trás depois de ultrapassar o piloto da McLaren.

Lance Stroll fez mais uma boa largada e era 12º classificado, tendo saído da 14ª posição da grelha de partida. Ainda no fundo do pelotão, Pierre Gasly não conseguia colocar os pneus macios a trabalhar e continuava na 17ª posição.

Na volta 8, Carlos Sainz voltou a ultrapassar Lewis Hamilton, na mesma altura em que Sebastian Vettel ascendeu à oitava posição, com Esteban Ocon a responder de imediato e a conseguir recuperar o posto. Na volta seguinte, e depois de consultar a equipa, George Russell deixou Lewis Hamilton para trás, que se queixou de falta de potência no W13.

Entretida estava a luta entre Vettel e Ocon, com Fernando Alonso, no 10º posto, a conseguir recuperar algum terreno para este duo. A luta entre os dois pilotos da Alpine e Aston Martin durou várias voltas, mas beneficiou Alonso, que conseguiu à volta 14 entrar no DRS de Vettel.

No final da volta 13, Alexander Albon foi o primeiro piloto a parar, trocando os pneus médios por duros, com Lance Stroll a fazer o mesmo pouco depois.

A luta entre Vettel e Ocon terminou no final da volta 14, quando o piloto francês entrou no pitlane para trocar de pneus. Pierre Gasly e Mick Schumacher imitaram-no e no final da volta seguinte, mais pilotos fizeram o mesmo. George Russell, que tinha pedido a paragem, ficou muito tempo parado na box e saiu do seu lugar à frente de Lando Norris, um ‘Unsafe Release’.

Sergio Pérez, vindo da paragem para troca de pneus, regressou à pista quando Vettel e Alonso passaram e depois de ultrapassar o piloto alemão, cometeu um pequeno erro, permitindo a recuperação de posição de Vettel. Tendo que batalhar com um dos pilotos mais ativos na fase inicial da corrida, Pérez atrasou-se em relação a Charles Leclerc que ainda não tinha parado.

Max Verstappen parou no final da volta 20, regressando à pista atrás do seu companheiro de equipa Sergio Pérez, ultrapassando-o pouco depois, na mesma altura em que Charles Leclerc, que vinha a perder tempo para o piloto mexicano da Red Bull, parou também para montar pneus duros.

Os comissários desportivos informaram que George Russell foi penalizado com cinco segundos pela saída insegura da box.

Entretanto, Fernando Alonso, que após parar ainda não tinha conseguido ultrapassar Yuki Tsunoda pelo 11º posto, lutava com o piloto japonês, que respondeu a uma primeira manobra de ultrapassagem por parte do espanhol. Alonso conseguiu de forma definitiva a ultrapassagem pouco depois.

Na volta 26, Sebastian Vettel parou para trocar os pneus médios por duros, regressando à pista atrás de Pierre Gasly, na penúltima posição. O piloto alemão teve de efetuar uma travagem forte no pitlane, porque ia ultrapassar o limite de velocidade nessa zona.

A primeira desistência da corrida ocorreu à volta 28, novamente Fernando Alonso. A última corrida do espanhol terminou muito mais cedo, devido a um problema no A522.

Na frente, os Ferrari estavam mais rápidos do que os Red Bull e encurtavam a distância para Sergio Pérez e para o líder Max Verstappen. O piloto mexicano, quando seguia ainda a mais de 2 segundos para Verstappen, avisou a equipa que o neerlandês o estava a atrasar.

Os dois pilotos que começaram a corrida com pneus duros, Bottas e Magnussen, pararam na volta 32, regressando à pista com pneus médios para um último stint.

Sergio Pérez realmente estava a perder terreno e a equipa parou o mexicano no final da volta 33, com a Ferrari a avisar Leclerc que iriam fazer o oposto da Red Bull.

Com os novos pneus duros montados no RB18, Sergio Pérez estava mais rápido do que todos os pilotos do pelotão, realizando duas voltas mais rápidas consecutivas, tirando o ponto extra a Charles Leclerc.

Na volta 39, na curva 5, Nicholas Latifi e Mick Schumacher envolveram-se e o canadiano bateu nas proteções de pista, mas conseguiram retomar a corrida sem necessidade de qualquer interrupção da prova. O incidente ficou sob investigação dos comissários desportivos, sendo o alemão penalizado em 5 segundos.

Sainz parou quando seguia no terceiro lugar, assim como Russell, que cumpriu a sua penalização. Isso libertou Hamilton em pista, que estava mais rápido atrás de Russell, que pediu à equipa para fazer nova paragem.

Com pneus médios novos montado nos W13, George Russell realizou a volta mais rápida da corrida, ficando nesta altura, com o ponto extra.

Mais atrás, Sebastian Vettel recuperava posições depois de ter parado mais tarde do que a maioria dos restantes pilotos, subindo ao décimo posto na volta 45, deixando Zhou Guanyu

para trás.

Enquanto Lewis Hamilton tentava segurar Sergio Pérez, com pneus mais novos, atrás de si, com trocas de posições entre ambos na volta 45, Lando Norris foi o piloto mais rápido, ficando para si o ponto extra com 12 voltas para o final da corrida. Pérez conseguiu definitivamente ficar à frente de Hamilton, procurando agora o Ferrari de Charles Leclerc.

Lance Stroll ultrapassou Sebastian Vettel, com o canadiano a usar da melhor forma os pneus médios mais rápidos montados no seu monolugar, subindo ao 10º posto da classificação a menos de 10 voltas do final da corrida. A estratégia da equipa não beneficiou o piloto alemão que se despediu da Fórmula 1.

Com Sergio Pérez na perseguição a Charles Leclerc, que só tinha parado uma vez como o líder do pelotão, Carlos Sainz tinha que ultrapassar Lewis Hamilton para poder ascender ao quarto lugar. No entanto, um problema hidráulico no W13 número 44, levou ao abandono de Lewis Hamilton a apenas duas voltas do final da corrida. Assim, todos subiram uma posição, com Sebastian Vettel a entrar nos lugares pontuáveis. À sua frente, Stroll ultrapassou o McLaren de Daniel Ricciardo, com quem Vettel ainda lutou nas últimas voltas.

Na frente, Pérez tentou até à última volta chegar à traseira do Ferrari F1-75 de Leclerc, mas sem sucesso, com Leclerc a conseguir terminar a época como vice-campeão de 2022 e a Ferrari manteve o segundo posto entre os construtores.

A Alpine também terminou a época à frente da McLaren, assim como a Haas se manteve na frente da AlphaTauri. A Aston Martin e Alfa Romeo terminaram a temporada em igualdade pontual.