F1: Fora do GP Abu Dhabi, Romain Grosjean mostra capacete desenhado pelo filhos

Romain Grosjean não vai correr no Grande Prémio de Abu Dhabi pois ainda está a recuperar do acidente ocorrido no Grande Prémio do Bahrein. Para o francês, este Grande Prémio seria o último na Fórmula 1 e para isso o piloto, juntamente com os filhos (Sacha, Simon e Camille), já tinha desenhado um capacete especial.

This is the most beautiful helmet I could ever imagine.

It was created by Sacha, Simon & Camille for my last @f1 race in Abu Dhabi.

I will try to give it a ride in the future as it's far too beautiful to stay at home unused! pic.twitter.com/zTEy9QITP1